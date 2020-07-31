Только два водоема Удмуртии соответствуют нормам
По данным на 30 июля в Удмуртии выдано только 2 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в рекреационных целях. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии.
Соответствуют нормам 2 пруда в селе Шаркан - Центральный и Маслозаводской.
Всего с середины мая исследовано 205 проб воды из открытых водоемах на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели. 17 проб воды – это 8,3% – не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (органическое загрязнение воды и железо) в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Кезском районе (река Лып и река Чепца).
Проведен отбор 76 проб почвы (песка). Из них 4 пробы почвы не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 3 пробы по санитарно-химическим показателям – пробы отобраны на территории городского пляжа Глазова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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