2020-07-31T11:44:18+03:00
Общество

Только два водоема Удмуртии соответствуют нормам

Они расположены в Шаркане
Инга Коган
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Фото: ria56.ruФото: ria56.ru
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По данным на 30 июля в Удмуртии выдано только 2 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в рекреационных целях. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии.

Соответствуют нормам 2 пруда в селе Шаркан - Центральный и Маслозаводской.

Всего с середины мая исследовано 205 проб воды из открытых водоемах на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели. 17 проб воды – это 8,3% – не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (органическое загрязнение воды и железо) в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Кезском районе (река Лып и река Чепца).

Проведен отбор 76 проб почвы (песка). Из них 4 пробы почвы не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 3 пробы по санитарно-химическим показателям – пробы отобраны на территории городского пляжа Глазова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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