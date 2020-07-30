«Вылетел на «встречку»: в Удмуртии произошло смертельное ДТП

30 Июль 2020 2020-07-30T10:24:19+03:00

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В Удмуртии 29 июля на 63 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 47-летний мужчина, водитель «Газели», по предварительным данным не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в фуру «Вольво» под управлением 47-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится расследование.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/793440" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на трассе Удмуртии 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU