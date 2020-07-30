«Вылетел на «встречку»: в Удмуртии произошло смертельное ДТП
В Удмуртии 29 июля на 63 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 47-летний мужчина, водитель «Газели», по предварительным данным не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в фуру «Вольво» под управлением 47-летнего мужчины, - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится расследование.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Этот участок был ужасный»: на улице Советская в Ижевске продолжается ремонт. Журналист «Комсомолки» узнал, когда завершатся работы.
- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июля: 19 новых случаев заражения и еще одна смерть.
- Долгострой по улице Петрова в Ижевске проверил министр строительства.
Смертельное ДТП на трассе Удмуртии 29 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»