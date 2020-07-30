В зоопарке Удмуртии можно вновь увидеть выступления моржей и морских котиков

30 Июль 2020 2020-07-30T11:42:25+03:00

Животные будут выступать каждый день кроме понедельника

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В зоопарке Удмуртии с 30 июля возобновляются выступления морских котиков и моржей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Ежедневно (кроме понедельника) мы ждем гостей от мала до велика на выступления грациозных гигантов и шустрых пловцов. В 11:00, 14:00 и 18:00 ластногие обитатели зоопарка будут вновь радовать своих зрителей, - говорится в сообщении.

Напомним, обезьянка из Ижевского зоопарка предсказала окончание пандемии коронавируса. По ссылке - очень милое видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU