В зоопарке Удмуртии можно вновь увидеть выступления моржей и морских котиков
В зоопарке Удмуртии с 30 июля возобновляются выступления морских котиков и моржей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Ежедневно (кроме понедельника) мы ждем гостей от мала до велика на выступления грациозных гигантов и шустрых пловцов. В 11:00, 14:00 и 18:00 ластногие обитатели зоопарка будут вновь радовать своих зрителей, - говорится в сообщении.
Напомним, обезьянка из Ижевского зоопарка предсказала окончание пандемии коронавируса. По ссылке - очень милое видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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