2020-07-31T11:45:57+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил перебегающего на красный свет пешехода в Ижевске

ДТП произошло на ул. К. Маркса
Инга Коган
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В Ижевске утром 30 июля водитель автомобиля ВАЗ-21074 на регулируемом пешеходном переходе на ул. К. Маркса сбил 60-летнего мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.

При этом водитель машины – 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. А пешеход перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора – уж очень он спешил на трамвай.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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