В горбольнице №2 Ижевска сменился главврач

31 Июль 2020 2020-07-31T10:34:02+03:00

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Наталья Александровна Кропочева назначена на пост главного врача ГКБ №2 Ижевска. 31 июля министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак представил коллективу нового руководителя. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин на своей странице «ВКонтакте».

На этой должности Наталья Кропочева сменила Александра Шаклеина, который возглавил медучреждение в июне этого года.

- Наталья Александровна закончила ИГМА по специальности «педиатрия». Кроме того, новый главный врач имеет образование по направлению экономики и управления Удмуртского государственного университета. Наталья Александровна уже несколько лет работает в сфере управления медицинских организаций и имеет опыт антикризисного менеджмента, - говорится в сообщении.

Отметим, Александр Шаклеин вернулся к обязанностям главного врача 1-й РКБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU