Заросли опасного борщевика уничтожат вдоль автодорог Удмуртии

31 Июль 2020 2020-07-31T14:09:25+03:00

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Вдоль дорог Удмуртии начали уничтожать ядовитый борщевик. Об этом сообщает Миндортранс региона.

- Министерство ликвидирует заросли растений вдоль 76 автодорог, в том числе, на трассах, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Владимиром Путиным, - говорится в сообщении.

Работы начнутся с 3 августа, но при условии сухой погоды. Обработка начнется с дорог Игра – Глазов, Педоново - В.Парзи – Учхоз, Глазов – Карсовай и др. Завершится на дорогах Алнаши-Грахово и М-7 «Волга» при подъездах к городам Ижевск и Пермь.

Полный список дорог можно посмотреть на сайте министерства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Борщевик Сосновского – реальная угроза здоровью, а порой и жизни человека. Опасность представляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. И, как следствие, в течение короткого промежутка времени можно получить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до 3 степени.

Пыльца этого сорняка способна проникать даже сквозь одежду и также наносить вред здоровью.

Растение размножается с ужасающей скоростью, приспосабливается к любым условиям среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU