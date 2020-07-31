Фигуристка из Ижевска Алина Загитова открыла для себя гольф

31 Июль 2020 2020-07-31T13:41:13+03:00

И этот вид спорта ей понравился

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Прославленная фигуристка из Ижевска Алина Загитова приняла участие в любительском турнире по гольфу «Сильные фигуры».

- Приезд Алины Загитовой мы держали в секрете до того момента, когда она приехала в гольф-клуб, - сообщила Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат ГосДумы. Ее слова приводит «Спорт 24».

По ее словам, Алина, как настоящая спортсменка, сразу попросила клюшки и пошла на урок и уходить с него не хотела.

- Так что как знать, может быть еще одна олимпийская чемпионка найдет себя в гольфе, - сказала Журова.

В свою очередь Алина на своей страничке в «Инстаграме» написала, что была рада «открыть для себя прекрасный вид спорта – гольф».

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ИСТОЧНИК KP.RU