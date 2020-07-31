2020-07-31T13:04:54+03:00
Происшествия

13 лет колонии грозит экс-главе Удмуртии

И штраф в 280 млн рублей
Инга Коган
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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31 июля государственный обвинитель озвучил срок экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, который обвиняется в получении многомиллионных взяток. По данным корреспондента «Комсомолки» из зала Завьяловского районного суда, прокурор запросил для него 13 лет колонии строго режима и штраф в 280 млн рублей.

Кроме того, прокурор требует лишение права занимать Соловьевым должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года.

Следующее заседание намечено на 10 августа – тогда слово предоставят стороне защиты.

Напомним, уже больше 3 лет Александр Соловьев находится под стражей. Его задержали в апреле 2017 года по обвинению в получении взяток в размере около 140 млн рублей.

По версии следствия, за эти деньги он гарантировал взяткодателям незамедлительную оплату выполняемых работ по строительству мостов через Каму и Буй, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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