Пьяный водитель из Удмуртии съехал в кювет и врезался в знак

31 Июль 2020 2020-07-31T17:07:47+03:00

Водителю всего 23 года

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Авария произошла 30 июля, рано утром на 11 км автодороги «Можга - Вавож» Можгинского района Удмуртии.

По сообщению 1 отдела УГИБДД по региону, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, наехал на дорожный знак «Остановка запрещена», а потом и вовсе опрокинулся.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

23-летний водитель был пьян. Он и его пассажир, 19-летний молодой человек, получили телесные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU