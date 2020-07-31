Пьяный водитель из Удмуртии съехал в кювет и врезался в знак
Авария произошла 30 июля, рано утром на 11 км автодороги «Можга - Вавож» Можгинского района Удмуртии.
По сообщению 1 отдела УГИБДД по региону, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, наехал на дорожный знак «Остановка запрещена», а потом и вовсе опрокинулся.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
23-летний водитель был пьян. Он и его пассажир, 19-летний молодой человек, получили телесные повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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