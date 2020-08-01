1 Авг. 2020 2020-08-01T13:55:38+03:00

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2 августа в Удмуртии вновь ожидаются грозы. Так, завтра ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Как сообщает МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский Гитрометцентр, гроза начнется в ночь на второе августа. Однако и днем местами ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду. Жителям рекомендуют закрыть окна, а водителям соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU