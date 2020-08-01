1 Авг. 2020 2020-08-01T14:31:08+03:00

С августа в больницах Удмуртии возобновляется диспансеризация Фото: Архив «КП» в Ижевске

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С августа в больницах Удмуртии возобновляется диспансеризация и профилактические приемы. Пациентов будут принимать по предварительной записи.

- На диспансеризацию ждут потенциально здоровых граждан до 65 лет, не имеющих хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолёгочной систем. Лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также беременных будут пригашать в поликлиники только после полного снятие ограничений, - сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Кроме того, чтобы не допустить распространения коронавируса, прием пациентов будет проходить при усиленных мерах контроля. По данным ведомства, при входе в больницы установлены дозаторы с антисептиком, по графику включаются дезинфекторы для воздуха, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Принимать людей планируется в пределах одного отделения или кабинета медпрофилактики, проветривая помещение после каждого пациента, а также обрабатывая контактные поверхности дезинфицирующими средствами.

- У посетителей будут измерять температуру бесконтактным способом. Если у пациента повышена температура тела, помощь окажут по стандартам обследования пациентов с подозрением на коронавирус, - отмечают в Минздраве Удмуртии.

Ижевчан просят относиться к посещению поликлиник ответственно и приходить на прием в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU