Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 2 августа: заразились 22 человека
На утро 2 августа в Удмуртии выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Можгинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Граховском, Малопургинском районах, - говорится в сообщении.
Всего на 2 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 961 человек выздоровел. 47 летальных случаев.
Состояние заболевших: 342 в удовлетворительном состоянии, 51 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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