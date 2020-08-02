Ремонт дороги Глазов - Яр - Пудем закончили в Удмуртии

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:34:26+03:00

Эта автодорога много лет не ремонтировалась

Изменить размер текста: A A

Работы на автодороге Глазов-Яр-Пудем в Ярском районе завершены. Общая протяженность участка ремонта составила 2,98 км. Об этом сообщили в Миндортрансе республики.

- На ремонт «вставали» два наиболее проблемных участка. До начала работ автодорога много лет не ремонтировалась, ее работоспособность поддерживалась ямочным ремонтом, который уже не давал нужных результатов. При этом, она обеспечивает выезд в Кировскую область через север Удмуртии, - подчеркивается в сообщении.

На дороге полностью заменено дорожное покрытие. Уложены два слоя асфальтобетона, укреплены обочины дороги смесью щебня и асфальтобетонной крошки, установлены сигнальные столбики и дорожные знаки. Отметим, все работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Этот участок был ужасный»: на улице Советской в Ижевске продолжается ремонт

«Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

ИСТОЧНИК KP.RU