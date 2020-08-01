«Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:46:19+03:00

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное возобновление карьеры Алины Загитовой. Она отметила, что фигуристку давно не видели в официальных стартах.

- Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что она вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты... Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира — 2019, который она выиграла на разрыв аорты. На неё работала вся команда. Сможет ли она повторить всё это — большой вопрос, - приводит ее слова Russia Today (18+) со ссылкой на «Спорт-Экспресс» (18+).

НАПОМНИМ

13 декабря в эфире «Первого канала» (6+) олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении спортивной карьеры. Она отказалась от участия в чемпионате России и автоматически - от чемпионата Европы и мира. Почему спортсменка приняла такое решение?

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ИСТОЧНИК KP.RU