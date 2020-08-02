Минус 80 тысяч: пенсионерка из Удмуртии перевела все деньги лже-банкиру
Жительница села Завьялово в Удмуртии потеряла все свои накопления, поверив лже-сотруднику банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
64-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал пенсионерке, что с ее банковской карты пытались списать деньги. Для отмены операции он попросил назвать номер банковской карты.
- Женщина сообщила мужчине данные банковской карты, тем самым предоставив доступ к личному кабинету. После этого по просьбе злоумышленника потерпевшая назвала код, который она получила в смс-сообщении, - говорится в сообщении.
И незамедлительно с ее карты были похищены 80 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере».
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
- Не называйте неизвестным людям номера своих банковских карт, пин-коды и другую конфиденциальную информацию, даже если неизвестные представляются сотрудниками банка, службой безопасности и др.
- Если вам позвонили и сообщили о каких-либо операциях, производимых в данный момент с вашей банковской картой, прекратите разговор и позвоните на «горячую линию» банка.
- В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления, обратитесь в полицию по тел.02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой
- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил работы по подготовке города к началу отопительного сезона
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»