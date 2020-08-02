Никто, кроме нас: скульптуру в Ижевске превратили в десантника
2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. И в преддверии праздника одну из скульптур недалеко от Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова в Ижевске решили превратить в десантника.
На сидящую женщину надели тельняшку и голубой берет. Как это удалось сделать, не уточняется. Фото появилось в инстаграме Союза десантников Удмуртии.
Фото: instagram.com/vdv.udmurtiya
Отметим, недалеко от скульптуры находится монумент «Слава ВДВ», который доделали совсем недавно. Накануне праздника гвардейцы «Союза десантников Удмуртии», члены их семей и просто неравнодушные горожане вышли на генеральный субботник: привели в порядок клумбы, убрали мусор с новой брусчатки.
Фото: vk.com/vdv_18rus
Фото: vk.com/vdv_18rus
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ИСТОЧНИК KP.RU
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