Первый матч ижевский «Зенит» проведет без зрителей

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:43:58+03:00

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5 августа в Ижевске в рамках 1/256 финала Кубка России состоится матч футбольного клуба «Зенит-Ижевск» и ФК «Тюмень». Но по данным «Коммерсанть-Удмуртия», игра 5 августа точно пройдет без зрителей из-за ограничений по коронавирусу.

- Мы направим письмо в Роспотребнадзор, чтобы нам позволили присутствие зрителей на трибунах на матчах первенства России с соблюдением всех требований. Это санитарный коридор, измерение температуры у зрителей, наличие масок и перчаток, рассредоточение на трибунах на социальной дистанции, обозначение чистой зоны только для участников матча. Если мы получим положительное решение от Роспотребнадзора, то во второй половине августа, возможно, матчи будут проходить с болельщиками, уточнил Дмитрий Кайгородов, директор ФК «Зенит-Ижевск».

Победитель первого матча в 1/128 финала сразится с пермской «Звездой».

Отметим, с 30 июля в Удмуртии официально разрешили проводить спортивные и массовые мероприятия, но люди младше 18 и старше 65 лет не смогут на них присутствовать. Присутствие зрителей на матчах пока тоже не разрешено.

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ИСТОЧНИК KP.RU