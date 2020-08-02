Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КАМАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:02:50+03:00

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1 августа на повороте СНТ «Пламя» Завьяловского района Удмуртии произошло страшное ДТП: лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2115» и КАМАЗ. Об этом рассказал «Комсомолке» Александр Мельников, начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по региону.

По его словам, авария произошла в 17:55. В результате погиб 28-летний водитель легковушки. В этом же салоне находилась беременная девушка, 1991 года рождения. К счастью, она пострадала не сильно – ее увезли в больницу еще до приезда сотрудников полиции, ее состоянию ничего не угрожает. Еще один пострадавший – водитель КАМАЗа, его увезли в больницу.

О причинах аварии пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.

Отметим, пользователи сети активно обсуждают эту аварию, многие говорят, что это место – проклято, там постоянно происходят аварии.

Фото: Ольга М.

- Опять повтор. Две недели назад было тоже. Один в один. Только мусоровоз торопился, - написал в ИГГС Дима Ф.

- Место проклято. Вчера ехал там по объездной, из этого СНТ выехали две машины, одна в свою полосу, другая параллельно на встречку (мне в лоб поехала). Я по тормозам, он на встречную обочину съехал, - еще одна история от Александра Ш.

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ИСТОЧНИК KP.RU