21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:59:24+03:00

На эти меры предусмотрено 645 млн рублей

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На меры поддержки по оплате ЖКХ Удмуртия направит 645 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Субсидия положена семьям, чья ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи. Сумма у всех индивидуальная. Для расчета необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

Кстати, за 6 месяцев текущего года субсидию уже получила 21 тысяча семей на общую сумму 257 млн рублей.

30% компенсация платы за коммунальные услуги многодетным семьям – еще одна мера соцподдержки. За полгода ею воспользовались 8 тысяч семей на сумму 70 млн рублей.

- В период самоизоляции для многодетных семей была предусмотрена новая мера поддержки в виде предоставления компенсации без предоставления подтверждающих документов об оплате. В настоящий момент компенсация предоставляется уже по обычной схеме, - сообщил министр.

32,5 млн рублей выделены на оплату коммунальных услуг и взносы на капремонт за апрель 2020 года семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом сильно снизился. Заявление на предоставление единовременной меры поддержки подали 607 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU