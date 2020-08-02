21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ
На меры поддержки по оплате ЖКХ Удмуртия направит 645 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.
Субсидия положена семьям, чья ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи. Сумма у всех индивидуальная. Для расчета необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.
Кстати, за 6 месяцев текущего года субсидию уже получила 21 тысяча семей на общую сумму 257 млн рублей.
30% компенсация платы за коммунальные услуги многодетным семьям – еще одна мера соцподдержки. За полгода ею воспользовались 8 тысяч семей на сумму 70 млн рублей.
- В период самоизоляции для многодетных семей была предусмотрена новая мера поддержки в виде предоставления компенсации без предоставления подтверждающих документов об оплате. В настоящий момент компенсация предоставляется уже по обычной схеме, - сообщил министр.
32,5 млн рублей выделены на оплату коммунальных услуг и взносы на капремонт за апрель 2020 года семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом сильно снизился. Заявление на предоставление единовременной меры поддержки подали 607 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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