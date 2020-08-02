Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:00:16+03:00

Не ставьте машины рядом с деревьями

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В первую половину ночи 3 августа на территории Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометеоцентр.

Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с.

Убедительная просьба: автомобилисты, не ставьте машины рядом с деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU