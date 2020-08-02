2020-08-02T16:00:16+03:00
Общество

Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа

Не ставьте машины рядом с деревьями
Инга Коган
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В первую половину ночи 3 августа на территории Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометеоцентр.

Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с.

Убедительная просьба: автомобилисты, не ставьте машины рядом с деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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