Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа
Не ставьте машины рядом с деревьями
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В первую половину ночи 3 августа на территории Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометеоцентр.
Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с.
Убедительная просьба: автомобилисты, не ставьте машины рядом с деревьями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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