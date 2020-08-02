Ижевчане могу помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей
С 1 августа в Ижевске стартовала благотворительная республиканская акция «Помоги собрать ребенка в школу». Как сообщает пресс-служба администрации города, ижевчане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к учебному году.
В будни с 1 августа до 15 сентября можно принести канцтовары, одежду и обувь по адресам:
- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Первомайском районе, ул. Удмуртская, 173, тел. 68-54-81
- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Устиновском районе, ул. Барышникова, 35, тел. 61-12-20, 20-57-11
- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Октябрьском районе, ул. Холмогорова, 37в, тел. 72-54-22, 72-03-01
- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Индустриальном районе, ул. Парковая, 13, тел. 68-20-16
- «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации», ул. Шевченко, 25, тел. 71-53-04, 71-10-87
В этих же пунктах нуждающиеся смогут получить необходимые вещи.
Кстати, в прошлом году в такой же акции приняли участие почти 3 тысяч жителей Ижевска, более 160 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке детей к школе получили 6 937 семей, в которых воспитывается почти 10 тысяч детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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