2020-08-02T16:26:59+03:00
Общество

Ижевчане могу помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Нужны канцтовары, одежда и обувь
Инга Коган
Поделиться:
Фото: РixabayФото: Рixabay
Изменить размер текста:

С 1 августа в Ижевске стартовала благотворительная республиканская акция «Помоги собрать ребенка в школу». Как сообщает пресс-служба администрации города, ижевчане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к учебному году.

В будни с 1 августа до 15 сентября можно принести канцтовары, одежду и обувь по адресам:

- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Первомайском районе, ул. Удмуртская, 173, тел. 68-54-81

- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Устиновском районе, ул. Барышникова, 35, тел. 61-12-20, 20-57-11

- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Октябрьском районе, ул. Холмогорова, 37в, тел. 72-54-22, 72-03-01

- «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Индустриальном районе, ул. Парковая, 13, тел. 68-20-16

- «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации», ул. Шевченко, 25, тел. 71-53-04, 71-10-87

В этих же пунктах нуждающиеся смогут получить необходимые вещи.

Кстати, в прошлом году в такой же акции приняли участие почти 3 тысяч жителей Ижевска, более 160 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке детей к школе получили 6 937 семей, в которых воспитывается почти 10 тысяч детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Погода в Ижевске на предстоящую неделю: возвращение жары и небольшие дожди

- «Думал, что поседею»: ижевчанин рассказал о победе в реалити-шоу «Игра в правду»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчане могу помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей
Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа
21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ
Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КАМАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой
Никто, кроме нас: скульптуру в Ижевске превратили в десантника
Первый матч ижевский «Зенит» проведет без зрителей
Минус 80 тысяч: пенсионерка из Удмуртии перевела все деньги лже-банкиру
Ремонт дороги Глазов - Яр - Пудем закончили в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 2 августа: заразились 22 человека
«Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой
С августа в больницах Удмуртии возобновляется диспансеризация
2 августа в Удмуртии вновь ожидаются грозы
В Ижевске пропал пожилой мужчина
44-летнего ижевчанина осудят за убийство в новогоднюю ночь
Может привести к ЧС: новый плавучий остров обнаружили в Ижевском пруду
Еще 20 человек заболели коронавирусом в Удмуртии
Погода в Ижевске в августе 2020: вновь тепло и дожди