3 Авг. 2020 2020-08-03T06:41:17+03:00

Погода в Ижевске 3 августа: переменная облачность и до 22 градусов тепла Фото: Амир Закиров

«Комсомолка» о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник 3 августа. Настраиваемся на рабочую неделю и читаем про погоду на «Комсомолке».

Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что температура воздуха сегодня днем будет от +20 до +22. Ночью - от 10 до 12 градусов тепла. Днем возможны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра может достичь от 5 до 10 метров в секунду.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается около +20 градусов, облачно с прояснениями.

Хорошего вам дня!

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ИСТОЧНИК KP.RU