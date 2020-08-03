Погода в Ижевске 3 августа: переменная облачность и до 22 градусов тепла
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник 3 августа. Настраиваемся на рабочую неделю и читаем про погоду на «Комсомолке».
Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что температура воздуха сегодня днем будет от +20 до +22. Ночью - от 10 до 12 градусов тепла. Днем возможны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра может достичь от 5 до 10 метров в секунду.
По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается около +20 градусов, облачно с прояснениями.
Хорошего вам дня!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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