На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублей
Около 1 200 000 рублей получат районы Удмуртии на ликвидацию последствий июльской грозы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
16 июля в Удмуртии прошли сильные грозы. Скорость ветра достигала 25 м/с. Тогда особенно пострадали Кезский и Можгинский районы. Ураган повредил крыши зданий в деревне Большая Уча Можгинского района. На восстановление потребуется 1 млн рублей.
Кезскому району направят 200 тыс. рублей. Пострадали Кузьминская общеобразовательная школа, Кулигинская участковая больница и 230 частных домовладений.
В целом в Удмуртской Республике из-за урагана произошли повреждения в 9 населенных пунктах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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