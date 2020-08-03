2020-08-03T08:00:20+03:00
Общество

На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублей

Восстановительные работы проведут в Можгинском и Кезском районах
Анастасия Михайлова
Поделиться:
На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублейНа ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублейФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Около 1 200 000 рублей получат районы Удмуртии на ликвидацию последствий июльской грозы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

16 июля в Удмуртии прошли сильные грозы. Скорость ветра достигала 25 м/с. Тогда особенно пострадали Кезский и Можгинский районы. Ураган повредил крыши зданий в деревне Большая Уча Можгинского района. На восстановление потребуется 1 млн рублей.

Кезскому району направят 200 тыс. рублей. Пострадали Кузьминская общеобразовательная школа, Кулигинская участковая больница и 230 частных домовладений.

В целом в Удмуртской Республике из-за урагана произошли повреждения в 9 населенных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

И грянул гром: почему на Ижевск обрушились грозы и как долго они продлятся?

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: возвращение жары и небольшие дожди

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 августа: 22 случая заражения и 17 выздоровевших
На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублей
Ученые создадут синтезатор удмуртской речи
Погода в Ижевске 3 августа: переменная облачность и до 22 градусов тепла
Ижевчане могу помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей
Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа
21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ
Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КАМАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой
Никто, кроме нас: скульптуру в Ижевске превратили в десантника
Первый матч ижевский «Зенит» проведет без зрителей
Минус 80 тысяч: пенсионерка из Удмуртии перевела все деньги лже-банкиру
Ремонт дороги Глазов - Яр - Пудем закончили в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 2 августа: заразились 22 человека
«Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой
С августа в больницах Удмуртии возобновляется диспансеризация
2 августа в Удмуртии вновь ожидаются грозы
В Ижевске пропал пожилой мужчина
44-летнего ижевчанина осудят за убийство в новогоднюю ночь
Может привести к ЧС: новый плавучий остров обнаружили в Ижевском пруду
Еще 20 человек заболели коронавирусом в Удмуртии
Погода в Ижевске в августе 2020: вновь тепло и дожди