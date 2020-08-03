3 Авг. 2020 2020-08-03T08:00:20+03:00

На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублей Фото: Амир Закиров

Восстановительные работы проведут в Можгинском и Кезском районах

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Около 1 200 000 рублей получат районы Удмуртии на ликвидацию последствий июльской грозы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

16 июля в Удмуртии прошли сильные грозы. Скорость ветра достигала 25 м/с. Тогда особенно пострадали Кезский и Можгинский районы. Ураган повредил крыши зданий в деревне Большая Уча Можгинского района. На восстановление потребуется 1 млн рублей.

Кезскому району направят 200 тыс. рублей. Пострадали Кузьминская общеобразовательная школа, Кулигинская участковая больница и 230 частных домовладений.

В целом в Удмуртской Республике из-за урагана произошли повреждения в 9 населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU