2020-08-03T08:08:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 августа: 22 случая заражения и 17 выздоровевших

Рассказываем актуальную информацию за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на 3 августа зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Воткинском и Вавожском районах, - говорится в сообщении.

За сутки выписали 17 человек. Состояние заболевших: 325 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 23 в тяжелом состоянии.

Всего на 3 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 442 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 1 978 человек выздоровели. 47 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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