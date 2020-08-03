На меры поддержки по оплате ЖКХ в Удмуртии направят 645 млн рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:35:48+03:00

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Из бюджета Удмуртии выделят 645 млн рублей на меры поддержки по оплате ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра строительства Дмитрия Сурнина.

- Деньги направляются на субсидию семьям, чья ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи. Чтобы рассчитать сумму, нужно обратиться в МФЦ. Еще одной мерой соцподдержки является 30% компенсация платы за коммунальные услуги многодетным семьям. За полгода ею воспользовались 8 тыс. семей на сумму 70 млн рублей, - говорится в сообщении.

Также было принято решение об оплате «коммуналки» и взносов за капремонт за апрель 2020 года семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился.

- На эти цели в региональном бюджете предусмотрели 32,5 млн руб. Заявление на предоставление единовременной меры поддержки подали 607 человек, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU