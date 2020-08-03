2020-08-03T08:58:21+03:00
Общество

Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума

Проверку проводила прокуратура
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске после прокурорской проверки закрыли буфет «Клубная точка» на улице Клубная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Жильцы дома №40 по указанной улице жаловались на поведение посетителей заведения и шум. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нарушения в сфере пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и внесено представление об устранении нарушений.

На данный момент деятельность буфета «Клубная точка», осуществлявшего продажу алкоголя в ночное время, прекращена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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