Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума
В Ижевске после прокурорской проверки закрыли буфет «Клубная точка» на улице Клубная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Жильцы дома №40 по указанной улице жаловались на поведение посетителей заведения и шум. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нарушения в сфере пожарной безопасности, - говорится в сообщении.
По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и внесено представление об устранении нарушений.
На данный момент деятельность буфета «Клубная точка», осуществлявшего продажу алкоголя в ночное время, прекращена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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