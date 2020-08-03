В минувшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1,2 млн рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:47:06+03:00

16 местных жителей обратились в полицию с заявлением о хищении денег

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В Удмуртии за прошедшие выходные с банковских карт местных жителей похитили 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратились 16 граждан, большинство из них из Ижевска, а также Сарапула, Глазова, Можги, Малопургинского и Завьяловского районов. Деньги мошенники похищали под различными предлогами, - говорится в сообщении.

На данный момент по ряду фактов хищение денег возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

МВД по республике напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU