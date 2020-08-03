Сильные ливни и температура выше нормы: какой была погода в Удмуртии в июле

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:50:15+03:00

Самый холодный день был отмечен 1 июля

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Синоптики Удмуртского Гидрометцентра подвели итоги июля в регионе. Рассказываем, сколько отклонений от норм произошло за месяц.

Так, самый холодный день был отмечен 1 июля температуры воздуха на ст. Дебесы +10,9 градусов и максимальная отрицательная аномалия среднесуточной температуры -7,2 градуса. А вот самый жаркий день был 15 июля на ст. Игра зафиксирована самая высокая температура и максимальное отклонение от климатической нормы (+29,5 градусов и +10,4 градусов соответственно).

В июле 8 дней отмечалась столбик термометра показывал выше +30 градусов, два дня значение достигло +35 градусов. По итогам месяца температура была выше норм на 1-2 градуса.

За месяц в Удмуртии сильный дождь был отмечен 9 раз, сильный ливень два раза. В июле осадки выпали в два раза выше нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU