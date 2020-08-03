2020-08-03T13:50:15+03:00
Общество

Сильные ливни и температура выше нормы: какой была погода в Удмуртии в июле

Самый холодный день был отмечен 1 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

Синоптики Удмуртского Гидрометцентра подвели итоги июля в регионе. Рассказываем, сколько отклонений от норм произошло за месяц.

Так, самый холодный день был отмечен 1 июля температуры воздуха на ст. Дебесы +10,9 градусов и максимальная отрицательная аномалия среднесуточной температуры -7,2 градуса. А вот самый жаркий день был 15 июля на ст. Игра зафиксирована самая высокая температура и максимальное отклонение от климатической нормы (+29,5 градусов и +10,4 градусов соответственно).

В июле 8 дней отмечалась столбик термометра показывал выше +30 градусов, два дня значение достигло +35 градусов. По итогам месяца температура была выше норм на 1-2 градуса.

За месяц в Удмуртии сильный дождь был отмечен 9 раз, сильный ливень два раза. В июле осадки выпали в два раза выше нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Погода в Ижевске на предстоящую неделю.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Карантин в терапевтическом блоке завершен»: министр здравоохранения о закрытых блоках в РКБ 1 из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности
3 августа стартовала экспедиция по родникам Удмуртии
Ижевчанина обвиняют в убийстве брата
Сильные ливни и температура выше нормы: какой была погода в Удмуртии в июле
В одном из городов Удмуртии сбили косулю
«Карантин в терапевтическом блоке завершен»: министр здравоохранения о закрытых блоках в РКБ 1 из-за коронавируса
20-летний ижевчанин утонул на пруду
60-летний мужчина погиб в ДТП в Удмуртии
В минувшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1,2 млн рублей
На меры поддержки по оплате ЖКХ в Удмуртии направят 645 млн рублей
За выходные в лесах Удмуртии потерялись семь человек
28-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 19-летней знакомой
Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 августа: 22 случая заражения и 17 выздоровевших