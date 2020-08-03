«Карантин в терапевтическом блоке завершен»: министр здравоохранения о закрытых блоках в РКБ 1 из-за коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:29:52+03:00

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Министр здравоохранения Георгий Щербак 3 августа в рамках «Летучки» рассказал о ситуации в республиканской клинической больнице, в которой было закрыто два блока из-за коронавируса.

- На сегодняшний день противоэпидемические мероприятия проводятся в 1 РКБ, где произошло инфицирование отделений терапевтического и хирургического профиля. Карантин в терапевтическом блоке завершен и начат плановый прием пациентов терапевтического профиля, - сказал министр.

Однако хирургическое отделение остается закрытым и плановый прием пациентов не производится. В отделении осуществляется только экстренная помощь.

Напомним, о вспышке коронавируса в 1 РКБ стало известно 23 июля (подробнее).

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Летучка с министром здравоохранения Удмуртии Георгием Щербаком_о Covid-19 в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU