Погода в Ижевске 4 августа: дождь и +22 градуса
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 4 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ожидается переменная облачность. Временами пройдет дождь.
Ветер холодный – северо-восточный, будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается +16 градусов и небольшой дождь.
Желаем вам отличного вторника!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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