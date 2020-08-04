2020-08-04T05:33:40+03:00
Общество

Погода в Ижевске 4 августа: дождь и +22 градуса

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 4 августа.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ожидается переменная облачность. Временами пройдет дождь.

Ветер холодный – северо-восточный, будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается +16 градусов и небольшой дождь.

Желаем вам отличного вторника!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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