Улицу Спортивную отремонтировали в Ижевске

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:13:11+03:00

Это единственная дорога, которая проходит через микрорайон Старки

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В Ижевске завершился ремонт улицы Спортивной, единственной дороги, которая проходит через микрорайон Старки и является его центральной магистралью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Автодорога отремонтирована на всем протяжении – это 2,6 км – на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

- Работы на объекте начались 7 мая. На проезжей части уложено два слоя нового дорожного полотна - нижний из асфальтобетона и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Все взятые на объекте керны прошли лабораторные исследования на соответствие ГОСТ и получили положительную оценку, - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Здесь отремонтировали тротуар, который на некоторых участках пришлось фактически строить заново. Было полностью обустроено основание пешеходных дорожек, установлены бордюрные камни, уложен новый асфальт.

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Кроме того, на объекте обустроены 4 остановочные площадки с заездными карманами для общественного транспорта. Для удобства пассажиров в самом начале участка – на перекрестке с проездом Копровый – такая остановочная площадка обустроена с нуля.

Ремонтники предусмотрели и водоотводы, чтобы на дороге не скапливалась дождевая вода.

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

На сегодняшний день все работы завершены. Приемочная комиссия подписала акт приемки объекта.

Напомним, на сегодняшний день в Ижевске из 23 объектов сданы 13 участков улично-дорожной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU