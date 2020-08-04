2020-08-04T08:45:35+03:00
Происшествия

11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом

На данный момент проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего жителя Увинского района. Он погиб в результате падения на него дерева. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 2 августа 2020 года утром мальчик с отцом и дедом приехали в лес для заготовки валежника. Около 10:00 отец погрузил распиленные бревна и повез их на открытый участок местности. В это время 68-летний дед, не убедившись в том, что внук ушел за отцом, начал пилить дерево. Ствол упал на мальчика, в результате чего он получил телесные повреждения и скончался в больнице, - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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