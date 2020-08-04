На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Удмуртии на 13 километре автодороги «Ува-Селты» Увинского района произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 30-летний мужчина, водитель машины «Лада Калина», в состоянии опьянения не справился с управлением и вылетел в кювет, с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир машины – 26-летний молодой человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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