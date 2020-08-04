2020-08-04T11:15:28+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя

Это произошло 3 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 13 километре автодороги «Ува-Селты» Увинского района произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 30-летний мужчина, водитель машины «Лада Калина», в состоянии опьянения не справился с управлением и вылетел в кювет, с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир машины – 26-летний молодой человек получили травмы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Каждую субботу глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично встречается с жителями каждого района города. В этот раз он отправился в Первомайский район.

- 3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи задержали двоих подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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