ПешкомпоИжевску: глава города Олег Бекмеметьев проинспектировал Первомайский район

Каждую субботу глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично встречается с жителями каждого района города. Он обсуждает самые острые проблемы с ижевчанами и находит пути решения.

Главная задача проекта #ПешкомпоИжевску - проверить, как дорожные службы и другие структуры городской администрации справляются со своими обязанностями.

#ПешкомпоИжевску – в Первомайском районе

Не благоустроенные тротуары ведут сразу к двум школам - №48 и №97 Фото: Анастасия Захарова

Обход начался со школы №48 на перекрестке улиц Коммунаров и Карла Либнехта. Главная головная боль для родителей - маленькая парковка. На одном месте практически вплотную находятся две школы - №48 и №97. И мест для всех машин не хватает.

- 97-я школа одна из самых крупных в округе, а пятачок для парковки машин ограниченный. Дети, которые выходят из 97-й школы, попадают на проезжую часть, - рассказал главе города депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Никонов.

Также он обратил внимание, что к школам ведет ужасный тротуар. Олег Бекмеметьев предложил проверить, внесли ли его в программу «Пешеходный Ижевск». Напомним, исходя из предложений горожан, власти сформируют пятилетнюю программу ремонта дорожек. Также Олег Бекмеметьев считает, что нужно привлекать окрестные магазины к уходу за все пешеходными дорожками.

Около школы №91 процессия тоже столкнулась с «тротуарной» проблемой. Уместиться всем на узких путях было сложно. К тому же их еще и огородили по предписанию ГИБДД.

В районе школы №91 все тротуары слишком узкие Фото: Анастасия Захарова

Отметим, в 2020 году в Ижевске отремонтируют 49 тротуаров: 20 объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 29 – в рамках региональной программы.

Во дворе дома №18 по улице Карла Либкнехта находится уютный двор, а рядом детский сад №122. По словам главы Ижевска, территорию двора можно благоустроить в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

- Можно даже разбить сквер. Если у жителей принципиальных возражений нет, можно будет хорошее дело сделать. У нас в районе по большому счету два сквера, - отметил Дмитрий Никонов.

Территорию около садика №122 предлагают превратить в сквер Фото: Анастасия Захарова

- Начиная с прошлого года по инициативному бюджетированию в Ижевске появляются прекрасные места для отдыха в шаговой доступности от дома. А соучастие жителей в благоустройстве таких пространств мотивирует на «хозяйское», бережное отношение к городской среде, - отметил глава Ижевска.

А во дворе на улице Карла Либкнехта, 14 жители решили огородить свою придомовую территорию.

- Я привожу яркий пример и говорю жителям, что с заборами мы скоро будем жить как на кладбище, - отметила Марина Вершинина, руководитель управляющей компании «Управдом плюс», которая содержит дом и его территорию.

И снова мэр Ижевска отметил плохие тротуары. По улице 40 лет ВЛКСМ, по его словам, было много обращений жителей. А ближе к улице Пушкинской дорога выходит в очень неудобную пешеходную развязку.

- Маршрут хаотичный. Человек даже по плохому тротуару приходит к газону или проезжей части. Здесь необходимо нарисовать пешеходную сеть, - отметил Александр Бадица, председатель комиссии Общественной палаты города по экономическому развитию.

В ответ глава Ижевска предложил Общественной палате заняться составлением схемы.

В доме на ул. Пушкинской, 130 множество магазинов. Перед зданием - парковка, где много ям. После дождя там еще и образовались лужи.

Серьезная проблема для района - плохой асфальт и подтопления Фото: Анастасия Захарова

- Я собирала бизнесменов, которые держат здесь точки. Но они сказали, что ничего с парковкой делать не будут, - рассказала глава Первомайского района Наталья Сазонова.

- Нужно обсуждать так, чтобы отзывчивее были люди, - пошутил Олег Бекмеметьев.

За улицей Пушкинской начинаются дворы. После ливня разбитую территорию затопило. И это несмотря на колодец. Понять, в чем проблема, во время обхода не удалось. Прозвучало предположение, что асфальт не занизили перед колодцем. Но вопрос внесли в протокол.

По пути главу города догнал бывший старший по дому на ул. Пушкинской, 163. Он заметил из окна мэра города и решил обсудить с ним проблему подтопления дома.

Серьезная проблема для района - плохой асфальт и подтопления Фото: Анастасия Захарова

- Вода как горная река идет. Пушкинская уходит в наклон, а до нашего дома нет ни одного люка. Когда рядом с домом строили торговый центр «Медведь», я видел, что вода пойдет к нам. Попросил прораба сделать лежачего полицейского. И к нам вода не шла. За это время наращивали асфальт, и теперь дом топит, - говорит Георгий Богданов.

Начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Губарев заметил, что лежачие полицейские установлены не по правилам. Олег Бекмеметьев сказал, что безопасность пешеходов все-таки должна быть в приоритете.

Всего за два часа глава Ижевска дал около 20 поручений. В ближайшее время представители городской администрации должны их выполнить. Отчеты об их исполнении находятся на личном контроле Олег Бекмеметьева.

КСТАТИ!

Не так давно мэр города с Натальей Сазоновой в рамках очередной прогулки по городу посетили участок на улице Красноармейской. Из-за ремонта здесь постоянно стояла вода. Глава города поручил разобраться в проблеме и помочь местным жителям. Внутри «оврага» стояла вода. Сейчас ресурсники завершили ремонт, проведено благоустройство территории и двор теперь не топит.

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