51-летний житель Удмуртии погиб в результате производственной травмы
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 51-летнего работника фермы в результате производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки, погибший работал оператором на молочно-товарной ферме в деревне Малопургинского района. 1 августа в 17:45 при выполнении работ по обслуживанию горизонтального транспортера, его одежду затянуло на ленту. Мужчина получил травмы не совместимые в жизнью и скончался на месте, - говорится в сообщении.
В рамках проверки следователем осмотрено место происшествия и опросил очевидцев, назначены экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка в части соблюдения правил безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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