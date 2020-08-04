2020-08-04T12:02:24+03:00
Общество

51-летний житель Удмуртии погиб в результате производственной травмы

Следователи проводят доследственную проверку
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 51-летнего работника фермы в результате производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, погибший работал оператором на молочно-товарной ферме в деревне Малопургинского района. 1 августа в 17:45 при выполнении работ по обслуживанию горизонтального транспортера, его одежду затянуло на ленту. Мужчина получил травмы не совместимые в жизнью и скончался на месте, - говорится в сообщении.

В рамках проверки следователем осмотрено место происшествия и опросил очевидцев, назначены экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка в части соблюдения правил безопасности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Каждую субботу глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично встречается с жителями каждого района города. В этот раз он отправился в Первомайский район.

- На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля
51-летний житель Удмуртии погиб в результате производственной травмы
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя
Число пользователей приложения «Мой Tele2» в России за полгода выросло на четверть
3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус»
11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом
Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса
Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр