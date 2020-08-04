На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках 25 этапа гидравлических испытаний в домах возле ипподрома и больничного комплекса на улице Ленина в Ижевске отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 4 по 15 августа горячей воды не будет по адресам:

- Герцена 6, 8 к.1;

- Индустриальная 6, 12, 14;

- Куйбышева 1а;

- Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 101, 102, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118а, 134, 136;

- Михайлова 8, 9;

- Парковая 4а, 4б, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

- пер. Профсоюзный 21;

- Рылеева 1а;

- Совхозная 1а, 3, 5, 9, 11;

- Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели работника на производстве.

- 3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи задержали двоих подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU