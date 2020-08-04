2020-08-04T13:28:57+03:00
Общество

На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду

На участке пройдет 25 этап гидравлических испытаний
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В рамках 25 этапа гидравлических испытаний в домах возле ипподрома и больничного комплекса на улице Ленина в Ижевске отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 4 по 15 августа горячей воды не будет по адресам:

- Герцена 6, 8 к.1;

- Индустриальная 6, 12, 14;

- Куйбышева 1а;

- Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 101, 102, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118а, 134, 136;

- Михайлова 8, 9;

- Парковая 4а, 4б, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

- пер. Профсоюзный 21;

- Рылеева 1а;

- Совхозная 1а, 3, 5, 9, 11;

- Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели работника на производстве.

- 3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи задержали двоих подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочая комиссия проверила ремонт на улице Красногеройская
«Скончалась в больнице»: в Ижевске 2-летняя девочка уронила на себя подставку с телевизором
«Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках
Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск
На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля
51-летний житель Удмуртии погиб в результате производственной травмы
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя
Число пользователей приложения «Мой Tele2» в России за полгода выросло на четверть
3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус»
11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом
Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса
Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр