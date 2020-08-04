2020-08-04T14:06:51+03:00
Общество

Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск

Изменения будут действовать в некоторые даты августа и сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Из-за ремонта на перегоне Набережные Челны-Круглое поле в августе и сентябре сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Так, 21, 24, 25, 27, 28, 31 августа и 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 и 18 сентября поезд будет следовать сообщением Ижевск – Набережные Челны отправлением со станции Ижевск в 16:34, прибытием на станцию Набережные Челны в 19:21.

11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 августа и 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 19 сентября пригородный поезд Нижнекамск – Ижевск будет следовать сообщением Набережные Челны – Ижевск отправлением со станции Набережные Челны в 07:15, прибытием на станцию Ижевск в 12:13.

В расписании указано местное время.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить: по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно) или на сайте АО "Содружество".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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