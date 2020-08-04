«Скончалась в больнице»: в Ижевске 2-летняя девочка уронила на себя подставку с телевизором
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки, по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- По данным следствия, 1 августа в Ижевске, находясь дома, 2-летняя девочка уронила на себя подставку с телевизором. Она получила телесные повреждения, от которых через некоторое время скончалась в больнице, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены родители погибшего ребенка, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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