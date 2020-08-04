Рабочая комиссия проверила ремонт на улице Красногеройская
В Ижевске рабочая комиссия проверила ремонт на улице Красногеройская. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.
- Ремонт выполнен на участке 1,28 км, в том числе перекрестки с улицами Коммунаров, Пушкинской, Красноармейской. Асфальт уложен в два слоя, также заменены бордюрные камни, подняты колодцы и решетки ливневой канализации, - говорится в сообщении.
Рабочая комиссия осталась довольна качеством работ. Среди замечаний есть устройство более пологих съездов на одном из перекрестков для маломобильных групп, небольшие доработки потребуются и по решеткам существующей ливневой канализации, очистке ее лотков, уборка строительного мусора и обустройство газонов. Все замечания до приемочной комиссии будут устранены.
На данный момент работы завершены на 80%, ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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