Мошенники обманным путем похитили у ижевчанина 185 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:20:02+03:00

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В полицию Ижевска обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевший рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. В разговоре она сообщила, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, чтобы этого избежать, нужно было воспользоваться услугой «зеркальный кредит», то есть оформить кредит на ту же сумму и перевести на различные «безопасные» номера телефонов. Потерпевший так и сделал, так у него похитили почти 185 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: любые звонки с неизвестных номеров с сообщениями о попытках незаконных транзакций и других операций по вашему банковскому счету сами являются такими попытками. Их предотвращение в ваших силах: просто прекратите беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU