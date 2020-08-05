Набор первоклассника в Удмуртии стал дороже на 30%
Удмуртстат посчитал, что в 2020 году на набор первоклассника родителям придется потратить около 12500, сообщает ГТРК «Удмуртия». В прошлом году средняя стоимость формы и принадлежностей была 8300 рублей.
Так брюки, рубашка с длинным рукавом и обувь для мальчика в этом году обойдутся примерно в 4700 рублей. Юбка, блузка и туфли для девочки – 5200 рублей. Плюс спортивная форма около 4000 рублей. Минимальная стоимость письменных принадлежностей – 400 рублей.
Кстати, по данным специалистов, цены в августе могут значительно вырасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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