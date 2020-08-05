2020-08-05T05:27:19+03:00
Общество

Самые большие «однушки»: Ижевск вошел в топ-10 городов по площади квартир

Рейтинг составил сервис Циан
Кристина Касумова
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Фото: Сергей ГРАЧЕВФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Пандемия коронавируса породила спрос на просторное жилье, в котором можно изолироваться с комфортом. И речь не только о 3-х или 4-комнатных квартирах. Но и об «однушках» с большой площадью. По данным циан, Ижевск занял 9 место в списке городов Приволжского федерального округа по размерам таких квартир.

В конце списка Саратов – самая большая однокомнатная квартира там – 57 кв м за 1, 75 млн. В Ижевске квартира 57,1 кв. м с ценником 2,91 млн рублей.

На 8 месте – Пермь, где можно найти «однушку» 57,8 кв.м за 3,22 млн рублей, на 7-ом – Казань с квартирой 60,05 кв. м за 8,27 млн рублей, на 6-ом – Пенза, где за 60,75 кв. м просят 3,52 млн рублей.

На 5-ом – Самара и однокомнатная квартира 62,1 кв. м за 4,53 млн рублей, на 4-ом месте – Ульяновск, в котором можно купить «однушку» 63,76 кв. м за 2,96 млн рублей.

В топ-3 вошли Уфа (квартира 67,05 кв. м за 4,99 млн рублей), Нижний Новгород (73,6 кв. м за 13,25 млн рублей) и Киров (квартира 77,9 кв. м за 5,84 млн рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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