Ижевчанка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:32:07+03:00

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Фигуристка из Ижевска, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова признана японскими СМИ одной из самых красивых россиянок, сообщает «Реальное Время».

Материал вышел в журнале Menjoy. В публикацию также попали бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова, супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Напомним, что Алина Загитова является лицом крупной японской косметической компании. И за год, в том числе на рекламных контрактах, заработала больше 1 млн долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU