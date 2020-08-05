2020-08-05T08:32:07+03:00
Общество

Ижевчанка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ

Рейтинг составил журнал Menjoy
Кристина Касумова
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ФОТО: @azagitovaФОТО: @azagitova
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Фигуристка из Ижевска, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова признана японскими СМИ одной из самых красивых россиянок, сообщает «Реальное Время».

Материал вышел в журнале Menjoy. В публикацию также попали бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова, супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Напомним, что Алина Загитова является лицом крупной японской косметической компании. И за год, в том числе на рекламных контрактах, заработала больше 1 млн долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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