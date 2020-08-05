2020-08-05T13:59:43+03:00
Общество

«Квадрокоптеры и арбалеты»: в колонии Удмуртии за полгода жители пытались разными способами пронести 110 телефонов

Всего задержано 26 граждан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по УдмуртииФото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
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В Удмуртии за полгода в колонии 26 граждан различными способами пытались пронести различные запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- При попытках доставки запрещенных предметов были обнаружены деньги (2,1 тыс. рублей), алкоголь, наркотики, психотропные вещества или их аналоги и телефоны – 110 штук. При этом предметы пытались доставлять разными способами при помощи арбалета, квадрокоптера или принося с собой на свидание, - говорится в сообщении.

В результате из 26 нарушителей 20 человек привлечены к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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