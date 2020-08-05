Территорию у ТРК «Столица» в Ижевске начнут благоустраивать в ближайшие дни
В прямом эфире глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о начале работ на территории у ТРК «Столица».
- На улице Ворошилова начнется в этом году, старт проекта ожидаем на следующей неделе. Всего предусмотрено пять этапов реконструкции, в 2020 году появится входная группа, дорожки, освещение, малые архитектурные формы. Займет это около 2 месяцев, к концу сентября ожидаем завершение работ, - отметил глава города.
Также Олег Николаевич отметил, что в этом году общая стоимость работ по контракту составит 5,8 млн рублей.
Напомним, жители Ижевска выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица».
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Глава Ижевска ответил на вопросы горожан .
ИСТОЧНИК KP.RU
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