2020-08-05T12:33:59+03:00
Общество

Территорию у ТРК «Столица» в Ижевске начнут благоустраивать в ближайшие дни

Глава города рассказал, когда планируют завершить первый этап
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В прямом эфире глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о начале работ на территории у ТРК «Столица».

- На улице Ворошилова начнется в этом году, старт проекта ожидаем на следующей неделе. Всего предусмотрено пять этапов реконструкции, в 2020 году появится входная группа, дорожки, освещение, малые архитектурные формы. Займет это около 2 месяцев, к концу сентября ожидаем завершение работ, - отметил глава города.

Также Олег Николаевич отметил, что в этом году общая стоимость работ по контракту составит 5,8 млн рублей.

Напомним, жители Ижевска выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица».

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Глава Ижевска ответил на вопросы горожан .

ИСТОЧНИК KP.RU

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