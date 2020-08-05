2020-08-05T14:12:03+03:00
Общество

«Плата незаконна»: у жителей Удмуртии брали деньги за проезд на пляж

В прокуратуру района поступило обращение недовольных граждан
БОБРОВ Игорь
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Фото: АрхивФото: Архив
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В прокуратуру Якшур-Бодьинского района обратились местные жители, которые рассказали о взимании платы за проезд на пляж – Селычкинский проезд. По обращению была проведена проверка.

- Установлено, что на Селычкинском карьере незаконно бралась плата за проезд. По факту самоуправства было возбуждено административное производство. Также директору юрлица было внесено представление об устранении нарушений, - рассказал «Комсомолке» прокурор района Денис Перевозчиков.

К тому же известно, что с отдыхающих берут плату за проезд на Селычу уже не первый год. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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