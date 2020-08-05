66-летнему жителю Удмуртии стало плохо, когда он собирал грибы
В Глазовском районе (Удмуртия) в лесу 66-летнему мужчине стало плохо, когда он собирал грибы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
- С утра мужчина со своей знакомой ушли в лес за грибами, увидев, что мужчине стало плохо, женщина вызвала скорую помощь. Медики приехали, оказали грибнику помощь, но не смогли транспортировать в машину, - говорится в сообщении.
Так были вызваны спасатели, которые уложили на жесткие носилки и перенесли к дороге, где стояла машина скорой помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- За выходные в лесах Удмуртии потерялись семь человек.
- 82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Плата незаконна»: у жителей Удмуртии брали деньги за проезд на пляж.
- «Квадрокоптеры и арбалеты»: в колонии Удмуртии за полгода жители пытались разными способами пронести 110 телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»