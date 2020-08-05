66-летнему жителю Удмуртии стало плохо, когда он собирал грибы

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:45:53+03:00

На помощь мужчине прибыли скорая помощь и спасатели

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В Глазовском районе (Удмуртия) в лесу 66-летнему мужчине стало плохо, когда он собирал грибы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

- С утра мужчина со своей знакомой ушли в лес за грибами, увидев, что мужчине стало плохо, женщина вызвала скорую помощь. Медики приехали, оказали грибнику помощь, но не смогли транспортировать в машину, - говорится в сообщении.

Так были вызваны спасатели, которые уложили на жесткие носилки и перенесли к дороге, где стояла машина скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU