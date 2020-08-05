3 августа в Ижевске работник завода обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:22:22+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 3 августа в поле у Ижевского завода пластмасс работник предприятия, который шел на смену, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти. Рядом стояла машина «Мерседес». Следователям и полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 32-летний муж женщины. По данным следствия, на автомойке, владелицей которой была погибшая, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил жену металлическим предметом, а потом задушил тросом, - говорится в сообщении.

Тело он вывез в поле, где инсценировал ограбление, после чего скрылся. На данный момент обвиняемый задержан, он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU