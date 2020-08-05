Еще два участка дороги в Удмуртии отремонтированы и сданы

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:59:32+03:00

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В республике были сданы еще два участка отремонтированной дороги Игра-Красногорское. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».

- Всего на трассе было отремонтировано четыре участка, общая протяженность – 11,3 км. На всех объектах специалисты расчистили полосы от деревьев и кустарников, отремонтировали трубы систем водоотведения. Уложены два слоя асфальта, а также укреплены обочины, - говорится в сообщении.

Специалисты провели благоустройство остановок и заездных карманов, установлены новые павильоны. Ремонт дороги завершили по плану, работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU