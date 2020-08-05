Еще два участка дороги в Удмуртии отремонтированы и сданы
В республике были сданы еще два участка отремонтированной дороги Игра-Красногорское. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».
- Всего на трассе было отремонтировано четыре участка, общая протяженность – 11,3 км. На всех объектах специалисты расчистили полосы от деревьев и кустарников, отремонтировали трубы систем водоотведения. Уложены два слоя асфальта, а также укреплены обочины, - говорится в сообщении.
Специалисты провели благоустройство остановок и заездных карманов, установлены новые павильоны. Ремонт дороги завершили по плану, работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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