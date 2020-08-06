Погода в Ижевске 6 августа: до +29 и без осадков

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 6 августа. Сегодня погода порадует всех жителей Удмуртии теплом и солнцем, а «Комсомолка» расскажет подробнее, что нас ждет в этот прекрасный день.

Так, по данным регионального Гидрометцентра, днем ожидается +27…+29 градусов, ночью +15…+17 градусов, преимущественно без осадков, ветер 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 6 августа будет +29…+30 градусов, облачно, ночью +17…+20 градусов, ясно.

Желаем вам хорошего дня!

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